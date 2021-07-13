كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً في كورونا لليوم السابع على التوالي

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1150 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 170 ألفا و296 إصابة.

وزاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد عن الألف إصابة على مدار الأيام السبعة الماضية مع تنامي المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات الجديدة وسط الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة وموسم الصيف على

الرغم من قيود الفيروس المشددة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2046.

كما تعافى من المرض 565 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفاً و 752 حالة.

وتلقى 6ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 4ر30 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.