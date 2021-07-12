اكتشاف آثار جانبية جديدة لهذا اللقاح المضاد لكورونا

رغم أن مليارات الجرعات من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد أعطيت في كل أصقاع العالم، إلا أن الأطباء ما زالوا يراقبون الآثار الجانبية المحتملة لتلك اللقاحات حتلى لو كانت نادرة الحدوث.

وذكر مسؤلو الصحة الأميركيون أنهم يراقبون الآن تقارير عن حدوث اضطراب نادر في الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص ممن تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد للفيروس، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان الاثنين، إن البيانات عن الآثار الجانبية تشير إلى وجود "خطر محتمل صغير"

للإصابة بمتلازمة "جوليان باري"، وهي حالة نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب.

وأضافت المراكز أن هناك 100 بلاغ مبدئيا عن الإصابة بالمتلازمة من بين نحو 12,8 مليون جرعة لقاح عطيت في الولايات المتحدة حتى الآن.

وتم رصد أغلب الحالات لدى رجال تزيد أعمارهم على 50 عاما وذلك بعد نحو أسبوعين من تلقي جرعة اللقاح، الذي يعطى على شكل جرعة واحدة.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه المسألة ستناقش خلال اجتماع مزمع للجنة الاستشارية للقاحات.

وأضافت المراكز أن خطر التعرض لآثار جانبية جراء اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 يظل قليلا ونصحت من يبلغ من العمر 12 عاما فأكثر بتلقي اللقاح.