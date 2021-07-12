إحباط محاولة تسلل «حوثية» في الضالع

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، محاولة تسلل شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقعه في القطاعات الشمالية الغربية لجبهات الضالع «صبيرة، الجب، بتار، قروض حبيل يحيى، والثوخب».

وقال مصدر ميداني، إن «ميليشيات الحوثي حاولت شن هجمات منفصلة باتجاه مواقع بَتَار وقُليعة والحرّة قَروض، لتتسع رقعة المواجهات غرباً باتجاه حبيل ناجي شرقي منطقة الثَوخَب».

ونجحت قوات الجيش من إحباط تلك المحاولات ملحقةً بالميليشيات خسائر بشرية ومادية، قبل أن تعود الميليشيات في محاولة شن هجوم آخر باتجاه قطاع «صُبيرة الجب»، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي هذا القطاع خاضت قوات الجيش ومقاتلو القبائل معارك ضد المجاميع الحوثية استمرت لأكثر من ساعتين، اضطرت بعدها الميليشيا إلى الانسحاب تاركةً وراءها العديد من القتلى والجرحى.

إلى ذلك، فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة أمس، شبكات من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر في فرق الهندسة بالقوات المشتركة إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكات من الألغام في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ومنطقة الطائف بمديرية الدريهمي زرعها الحوثيون قبل أن يتم دحرهم. وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة في عمليات مسح المناطق وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي.

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الإنسانية في إزالة مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق الساحل الغربي، التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية وطبية بإصابة يمني بلغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي أثناء ما كان يقود جراراً زراعياً تعرض هو الآخر للعطب بانفجار اللغم.

وقالت المصادر إن السائق عمر الحضرمي، كان يقوم بتسوية أرض زراعية في قرية «الجبيل» بعزلة الهاملي في مديرية موزع، عندما انفجر لغم مضاد للعربات بالجرار الزراعي.

ونقل الحضرمي بحسب المصادر إلى المستشفى، متأثراً بجروح خطيرة، حيث لا يزال يخضع للرعاية الطبية.