حملة ضد المتلاعبين بأسعار العملات في عدن

عدن (وكالات)

نفذ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، أمس، حملة واسعة لضبط المتلاعبين بأسعار صرف العملات الأجنبية.

يأتي ذلك بعد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في مدينة عدن، حاجز الألف ريال يمني، فيما تعدى سعر صرف الريال السعودي حدود 260 ريالاً يمنيًا في انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني.

وقال مسؤول في المركز الإعلامي للبنك: إن «فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، نفذوا حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف». وكان الريال اليمني بلغ خلال اليومين الماضيين مستويات متدهورة، هي الأولى في تاريخ العملة الوطنية، ورغم اتخاذ الجهات والمؤسسات المعنية إجراءات للحد من هذا التدهور خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها لم توقف انهيار الريال.