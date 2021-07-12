تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في كوبا

عواصم (وكالات)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتعين على السلطات في كوبا احترام الحق في التجمع السلمي، وذلك بعد أن خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، للاحتجاج على النظام الحاكم والمطالبة بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والطعام.

وأضاف بايدن في بيان أمس: «نقف إلى جانب الشعب الكوبي ودعوته الواضحة من أجل الحرية والتخفيف من القبضة المأساوية للوباء ومن عقود القمع والمعاناة الاقتصادية التي تعرض لها من قبل النظام الاستبدادي الكوبي». ودعا الرئيس الأميركي حكومة كوبا إلى الاستماع إلى الشعب وتلبية احتياجاته في تلك اللحظة الحيوية، بدلا ًمن إثراء أفراد بعينهم».

وتظاهر آلاف الكوبيّين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة، في كلّ أنحاء البلاد، هاتفين «حرّية» و«لتسقط الديكتاتوريّة»، فيما دعا الرئيس ميغيل دياز كانيل من جهته أنصاره إلى الردّ في الشارع.

وقال الرئيس في خطاب متلفز إنّ «الأمر بالنضال قد صدر، الثوّار إلى الشارع»، متّهمًا «المافيا الكوبيّة الأميركيّة» بالوقوف وراء ما تشهده البلاد. وأضاف «ندعو جميع ثوّار البلاد إلى الخروج للشوارع حيث ستحدث هذه الاستفزازات الآن وفي الأيّام القليلة المقبلة، وإلى مواجهتها بطريقة حازمة وشجاعة».

بدورها، حذرت روسيا أمس، من أي تدخل خارجي في كوبا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان: «نعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في الجزيرة».