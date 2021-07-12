«الصحة العالمية»: الأوضاع المتعلقة بـ «كورونا» تتدهور

عواصم (وكالات)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة «دلتا» قريباً إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: «الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بـ«كوفيد- 19» في العالم، تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعاً على مدى 10 أسابيع سابقة». وأضاف تيدروس: «نواجه تدهوراً لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد»، وذكر أن سلالة «دلتا» سجلت حتى الآن في 104 دول، لافتاً إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريباً النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم. وتعد سلالة «دلتا»، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر انتقالاً بمرتين على الأقل مقارنة مع مثيلاتها، كما إنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة.

وفي سياق آخر، حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة أمس، من أن إغلاق المدارس الذي شمل أكثر من 156 مليون تلميذ في 19 دولة بسبب انتشار «كوفيد- 19» لا يمكنه أن يستمر تحت طائلة مواجهة «كارثة بحق جيل».

في بيان مشترك، قالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف» هنريتا فور والمديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي: «لقد مر 18 شهراً على ظهور وباء «كوفيد- 19» وما يزال تعليم ملايين الأطفال معطلاً، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، يجب أن تكون المدارس هي آخر ما يتم اغلاقه وأول ما يعاد فتحه».

وترى المسؤولتان أن إعادة فتح المدارس لا يمكن أن ينتظر انتهاء الوباء أو حتى تلقيح جميع التلاميذ والعاملين، خاصة أن المدارس ليست من بين أماكن العدوى الرئيسة.

وأشارتا إلى أنه «قد يكون من المستحيل من ناحية أخرى منع العواقب الحتمية التي سيواجهها الأطفال والشباب الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة».

وأضافتا أن «الأطفال الأكثر تضرراً هم المتحدرون في الغالب من أوساط منخفضة الموارد، والذين لا يمكنهم الحصول على أدوات التعلم عن بعد أو الأطفال الصغار الذين هم في طور النمو»، ولفتتا كذلك إلى الضرر الكبير الذي يصيب الأهل كذلك.