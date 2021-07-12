مصر تطلع الاتحاد الأوروبي على موقفها من قضية سد النهضة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأطلع الوزير المصري، رئيس المجلس الأوروبي، بشكل مفصل على الموقف القاهرة من قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين 2، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن شكري وميشيل تناولا، خلال اللقاء، سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الصعد السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.



