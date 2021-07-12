مصر تعلن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت مصر التاريخ المحدد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شمال مدينة القاهرة، العاصمة الحالية.

ويستعد 42 ألف موظف حكومي للانتقال إلى العاصمة الجديدة في شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، بعدما خاضوا كل الاختبارات واجتازوا كل الامتحانات التي أجرتها الجهات التدريبية لهم لضمان أعلى مستوى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، إن وزارة النقل ستتعاقد مع الشركات لتسيير حافلات نقل من أماكن التمركزات في القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن تلك الحافلات ستخصص لنقل الموظفين فقط إلى العاصمة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة المصرية أن الموظف سيسدد تذكرة ركوبه من بدل الانتقال الذي يحصل عليه من الحكومة، مشيراً إلى جودة تلك الحافلات لكونها مكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت، إضافة إلى أنها توفر راحة كاملة للموظف وتساعده في الوصول إلى مقر عمله في التوقيت المناسب.

يبدأ التشغيل التجريبي لتلك الحافلات في شهر أكتوبر المقبل، وستعمل بكامل طاقتها عندما تنتقل الحكومة كاملة إلى العاصمة الإدارية.

وأجرى رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في المدينة الوليدة. وأكد أنه «غير مسموح بأي تأخير في المشروعات»، ووجه بتنفيذ أعمال تنسيق للموقع في المحاور الرئيسة، والانتهاء منها في أقرب فرصة، تمهيداً لافتتاحها.

وخلال الزيارة، أعلن مدبولي بدء العد التنازلي للانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التي سيفتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق.