تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في العراق

دمَّرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، ثلاثة أوكار ومعسكراً للإرهابيين خلال عملية أمنية نفذت من ثلاثة محاور في محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «مفارز وكالة الاستخبارات وقوة من الشرطة الاتحادية ومفرزة من المخابرات وقوة من طيران الجيش العراقي، شرعت بعملية أمنية استخبارية من ثلاثة محاور في محافظة كركوك شملت وادي الكور الواقع في ناحية الرشاد».

وأضافت أن «العملية مستمرة وأسفرت عن ضرب وتدمير ثلاثة أوكار ومعسكر واحد للإرهابيين».

وأشارت إلى أن «العملية تمت بناءً على المعلومات والمعطيات الاستخبارية الواردة إلينا ومتابعة المضافات التي ينطلق منها الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم على الأجهزة الأمنية».