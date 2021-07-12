قتيل ومفقودون في انهيار فندق في الصين

أدى انهيار فندق في مدينة «سوجو» بشرق الصين، اليوم الاثنين، إلى مقتل شخص على الأقل، فيما اعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شبكة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.

وتمكنت فرق الإغاثة من انتشال سبعة ناجين من بين أنقاض فندق «سيجي كايوان» في المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر الاثنين، وفق الشبكة.

وقالت الشبكة إن عملية الإغاثة «تتواصل»، مضيفة أن السلطات باشرت التحقيق في أسباب الكارثة.

وفتح الفندق أبوابه في 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع «سي تريب» المختص بالسفر.

وأظهرت صور بثتها الشبكة أكثر من عشرة عمال إنقاذ يعتمرون خوذاً في موقع الكارثة.