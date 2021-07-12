«الصحة العالمية» تنتقد تصرف الحشود في نهائي «بطولة أوروبا»

انتقدت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية تصرفات الجمهور خلال المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2020 التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن أمس الأحد، التي غابت فيها كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا فان كيركوف إنها «فُجعت» لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية. وعبرت الخبيرة عن قلقها من أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك بسلالته المتحورة «دلتا».

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19 بسبب سلالة «دلتا» الأكثر قدرة على الانتشار، وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

وفي تعليقات صريحة بشكل غير معتاد من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وصفت فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه «مفجع».

وكتبت، في تغريدة قبل نهاية المباراة «هل من المفترض بي أن أستمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عيني؟».

وتابعت قائلة: «جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة... متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون. أمر مفجع».