الفاتيكان: البابا فرنسيس سيظل في المستشفى

قال الفاتيكان اليوم الاثنين إن البابا فرنسيس أكمل علاجه بعد الجراحة التي خضع لها لكنه سيظل في المستشفى لبضعة أيام أخرى لضبط مسار علاجه وتعافيه.

كان البابا البالغ من العمر 84 عاما قد بدا في صحة جيدة عموما عندما ظهر أمس الأحد على الملأ للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء قبل أسبوع، حيث خرج إلى شرفة المستشفى أمام مئات الأشخاص.