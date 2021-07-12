مصر تطالب بخارطة طريق للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

شعبان بلال (القاهرة)

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد حول سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب شكري خلال لقائه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تقدير بلاده للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وعرض وزير الخارجية المصري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي عُقدت لبحث أزمة سد النهضة، بالإضافة إلى الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات المهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن استضافتها لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها بلاده لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.









