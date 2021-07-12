مقتل العشرات بصواعق البرق في الهند

تسبب البرق في الهند في مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً، من بينهم 11 شخصاً لقوا حتفهم أثناء التقاطهم صور سيلفي، بينما تتعرض البلاد لعواصف موسمية قوية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الاثنين.

وفي حين لقي 42 شخصاً حتفهم في ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي البلاد أمس الاحد، قُتل 20 آخرون في ولاية راجاستان الواقعة في شمال البلاد أيضاً.

وقال مسؤول الشرطة فيشنو خاطري، أن البرق ضرب 11 شخصاً أثناء التقاطهم صور سيلفي تحت المطر، بينما كانوا فوق أحد أبراج المراقبة في "قلعة عامر" التي تعود إلى القرن الثاني عشر، في جايبور عاصمة راجاستان.

وقال مسؤولون في الولاية، إنه بعيداً عن الحادث الذي وقع في "قلعة عامر"، تم تسجيل تسع وفيات أخرى بسبب البرق في أنحاء الولاية، بينهم سبعة أطفال.

وفي ولاية أوتار براديش، لقي 42 شخصاً، معظمهم من المزارعين أو المشردين الذين كانوا يتواجدون في أماكن مفتوحة، حتفهم في حوادث مماثلة، بحسب ما قاله مسؤول في غرفة التحكم في إدارة الكوارث بالولاية. وأفادت تقارير بمقتل سبعة آخرين بسبب البرق في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.







