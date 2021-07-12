الأردن.. صدور الحكم على المتهمين في "قضية الفتنة"

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، تجريم المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين له والحكم عليه بالسجن مع الأشغال المؤقتة 15 عاماً، عن كل من التهمتين، وتطبيق إحدى العقوبتين.

كما قررت المحكمة تجريم المتهم الثاني بالقضية الشريف حسن بالتهم الثلاث المسندة إليه والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاماً عن كل من التهمة الأولى والتهمة الثانية، وتطبيق إحدى العقوبتين.

وكان تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، الذي قال إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".



