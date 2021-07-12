إصابة 19 شرطياً أثناء نهائي يورو 2020 في لندن

قالت شرطة العاصمة البريطانية أن 49 شخصا اعتقلوا واصيب 19 شرطيا في لندن يوم الأحد خلال عملية للشرطة مرتبطة بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي جرت بين انجلترا وايطاليا على ملعب ويمبلي.

وتابعت شرطة لندن أنه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين بلغ اجمالي المعتقلين 49 شخصا خلال عملية للشرطة من أجل مباراة كرة القدم "في جرائم مختلفة".

وجاء في تغريدة للشرطة على تطبيق تويتر "أنه من المحبط أن 19 من أفراد شرطتنا أصيبوا اثناء مواجهتهم لحشود غاضبة. وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشكرت شرطة العاصمة أيضا "عشرات الآلاف من المشجعين الذين كانت لديهم روح طيبة وتصرفوا بمسؤولية".

وفازت ايطاليا على انجلترا 3 2- بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في وقت متأخر من يوم الأحد لتتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.





