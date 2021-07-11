الجيش اليمني يحرر مديرية «الصومعة» في البيضاء

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي تحرير مديرية «الصومعة» بالكامل، مؤكداً أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل لا يفصلهم عن مركز المحافظة سوى 6 كيلو مترات. وتفقد محافظ البيضاء أمس، أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة «الصومعة».

ووجه المحافظ إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية «الصومعة» وتفعيل قسم الشرطة، مؤكداً أن المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل إلى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلو مترات. وأشاد محافظ البيضاء بالبطولات التي يسطرها رجال الجيش اليمني ومقاتلو القبائل من المحافظات المجاورة الذين يساندون معركة تحرير البيضاء. وأشار اللواء السوادي إلى أن جبهة «الحازمية» بمديرية «الصومعة» تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء.

وكبد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وقوات تحالف دعم الشرعية أمس، ميليشيات الحوثي خسائر بالسلاح والأرواح بينهم قادة ميدانيون خلال المعارك المسلحة بجبهات القتال في محافظات البيضاء ومأرب والجوف.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن عدد من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرين منهم بنيران الجيش والقبائل بجبهة «الزاهر» في البيضاء، وأن قوات الجيش والقبائل كبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد، لافتاً إلى مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية وجرح آخرين من الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات قتالية حوثية بمدفعية الجيش بجبهة «الحازمية» في البيضاء.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجوماً معاكساً استهدف مواقع وثكنات الحوثيين، وأن مدفعية الجيش وغارات طيران التحالف دمرت ثلاثة أطقم مدرعة ومعدات قتالية حوثية بجبهة «ماس» في مأرب.

وقال المركز: إن «قوات الجيش ومقاتلي القبائل استدرجوا مجاميع حوثية وتم القضاء عليهم، كما تم تدمير طقمين يحملان تعزيزات حوثية ومصرع جميع عناصرهم، وأيضاً تم استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بجبهة الجدافر في الجوف».

واعترفت ميليشيات أمس، بمقتل 22 قيادياً لقوا حتفهم في المواجهات مع قوات الجيش والقبائل في العديد من جبهات القتال، لا سيما جبهات محافظة البيضاء.

وأقرت الميليشيات بمصرع هؤلاء، بينهم قائد حملتها العسكرية على محافظة البيضاء حسين الحنمي، من خلال بيانات النعي التي أفادت بتشييع هذا العدد من القتلى في كل من صنعاء والبيضاء.

ورغم عدم إفصاحها عن الأماكن التي قتل فيها عناصرها واكتفائها بذكر المناطق التي ينتمون إليها، أقرت فقط بمقتل اثنين في جبهتي «الزاهر والصومعة».

وتكبدت ميليشيات الحوثي قتلى بالمئات خاصة في معارك محافظة البيضاء التي كلفت الميليشيات خسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي.

وفي الساحل الغربي، لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخر جراء تحركات فاشلة، واستهدافها أعيان مدنية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات الانقلابية في قطاع المطار وخلف معسكر الدفاع الساحلي وكيلو 16 بمدينة الحديدة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين القطاعات المشار إليها حققت إصابات مباشرة بضربات مركزة على مجاميع حوثية ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات في ثلاثة مواقع مستحدثة وإجبار البقية على الفرار منها.

وفي جنوب الحديدة، أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت منازل المدنيين في مدينتي «حيس» و«التحيتا»، وفقاً لذات المصدر، مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المدينتين رصدت بدقة مصادر نيران مدفعية الميليشيات وأخمدتها بالسلاح المناسب.