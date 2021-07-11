واشنطن تدعو «الحوثي» إلى وقف إطلاق النار

الرياض (وكالات)

دعت واشنطن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن والانخراط في العملية السياسية.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي: إن واشنطن تدعو ميليشيات الحوثي للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات، مؤكدة أن ذلك «موقف واشنطن».

جاء ذلك خلال لقاء جمعها أمس، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك لبحث مستجدات الأوضاع وتطورات العملية السياسية.

وجددت ويستلي الدعوة لوقف كافة أشكال الخطاب التصعيدي وضرورة العودة للحوار لتنفيذ اتفاق الرياض بما يحقق مصالح الشعب اليمني.

وأكد القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية والأمن ووحدة واستقرار اليمن.

بدوره، ندد وزير الخارجية اليمني باستمرار رفض الميليشيات الحوثية لمبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة للمفاوضات السياسية.

وحذر ابن مبارك من أن استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في مأرب يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن، ويزيد من معاناة النازحين، مؤكداً ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه هذا الملف.