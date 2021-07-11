الحوثيون يجبرون سكان صنعاء على تمويل جرائمهم

صنعاء (وكالات)

تلقى سكان كثيرون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ظروفًا فارغة أرسلها الحوثيون إلى المنازل مطالبين السكان بدفع «مجهود حربي» عبر تلك الظروف وإعادة إرسالها إليهم.

وكشف المحامي عبدالوهاب قطران، عن قيام الميليشيات الحوثية بتكليف عقّال الحارات في صنعاء بإرسال ظروف فارغة إلى كل منزل وحث السكان على حشوها بالمال ثم إعادة استلامها وإرسالها إلى الحوثيين.

وقال قطران: إن «عاقل الحارة طالبه مثل غيره من سكان الحي بدفع المجهود الحربي والمساهمة في شراء أضاحي العيد لمقاتلي الميليشيات الإرهابية في جبهات القتال، وهدده بشكلٍ ضمني حال رد الظرف فارغاً وامتنع عن الدفع».

وأكد سكان محليون في صنعاء أن الميليشيات الحوثية هددت كل من يرفض دفع «المجهود الحربي» ومساهمة أضاحي العيد بمنعه من الحصول على أسطوانة الغاز التي بات الحصول عليها صعباً للغاية رغم أنها تباع بأسعار السوق السوداء.