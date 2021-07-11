ليبيا تشدد إجراءات مكافحة «كوفيد- 19»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شددت ليبيا، أمس، إجراءات مكافحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» بعد تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبه، قراراً بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة

تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط، كما يلزم القرار كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتضمن القرار حضور الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

يأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 2854 إصابة جديدة بالفيروس أمس، منها 1776 حالة إصابة جديدة، و1078 حالة مخالطة لمصابين سابقين.

وبحسب إحصائيات المركز، فقد وصل المجموع التراكمي للإصابات إلى 204 آلاف و90 إصابة منذ دخول المرض إلى ليبيا في مارس من العام الماضي، في حين وصل مجموع الوفيات إلى 3240.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تتحمل حكومة الوحدة مسؤولياتها لمجابهة كورونا على مستوى الدولة الليبية، والمنطقة الجنوبية بصورة خاصة، والتي ينقصها الإمكانيات، وضرورة دعم مراكز العزل وتجهيزها.

وحذر المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب الليبي إبراهيم الحسناوي من انهيار المنظومة الصحية في ليبيا بسبب التزايد الكبير لأعداد الإصابات في البلاد، مشيراً لوجود نقص في الأدوية والنقص الشديد في الأوكسجين.

وأكد الحسناوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن ليبيا تعاني من أزمات، منها انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات، ما أدى لتوقف مصانع الأوكسجين عن العمل، مشيراً لعزوف الأهالي عن الحصول على لقاح كورونا، لعدم وضع الدولة إجراءات تشجعهم على التطعيم، لافتا إلى أن مراكز العزل في سبها بشكل خاص والجنوب عامة مغلقة بسبب عدم توافر الأوكسجين، مؤكداً أهمية إطلاق نداء استغاثة للمنظمات الدولية والإنسانية لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

في ذات السياق، وجه مستشفى بني وليد العام، أمس، نداء إلى كافة الأهالي الذين قاموا باستعارة أسطوانات أوكسجين من المستشفى لضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى حاجة المصابين بفيروس كورونا للأوكسجين بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.