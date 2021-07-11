محكمة مصرية تؤيد أحكام مؤبدة لـ«مرشد الإخوان» و10 آخرين

أحمد عاطف (القاهرة)

أيدت محكمة مصرية أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد على 10 من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية بينهم محمد بديع مرشد الجماعة وآخرون في القضية التي عرفت إعلامياً بـ«اقتحام السجون» على الحدود الشرقية.

وفي التفاصيل، رفضت محكمة النقض الطعون التي قدمها المتهمون وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019.

إلى ذلك، ألغت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة على 8 من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم، فيما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق القيادي «الإخواني» عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.

والقيادات العشرة التي شملها الحكم هم: «محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية آنذاك، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف».

ويعد هذا المؤبد هو الثاني ضد «الإخوان» خلال شهر واحد، حيث أيدت محكمة النقض المصرية «أعلى هيئة تحكيمية في البلاد» في حكمها الصادر في 14 يونيو الماضي، معاقبة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام «رابعة العدوية».