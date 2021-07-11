انتقاد خلافات حزبية سببت تباطؤ التطعيم في أميركا

انتقد أنتوني فاوتشي، كبير المتخصصين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، ما قال إنها خلافات حزبية سببت تباطؤ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إن "حالة الاستعلاء الأيديولوجية" تحول دون حصول الأميركيين على جرعات مضادة لمرض كوفيد-19، معربا عن استيائه من الخلافات في ظل مسعى لزيادة معدلات التطعيم في أجزاء من البلاد.

وقال فاوتشي في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأميركية إنه "ليس حلاً سهلاً.. علينا الابتعاد عن هذا الانقسام الذي كان بالفعل مشكلة منذ بداية تفشي المرض".

ومع تباطؤ معدلات التطعيم في الولايات الجنوبية والغربية الوسطى بوجه خاص، أجرى فاوتشي عددا من البرامج الحوارية الصباحية الأمريكية لتعزيز رسالة إدارة الرئيس جو بايدن بأن الجرعات المضادة لفيروس كورونا آمنة وتوفر وقاية قوية ضد سلالة "دلتا" التي تنتشر الآن في البلاد.

وقال فاوتشي إن "صور الحضور وهم يهتفون معارضة للتطعيم بمؤتمر العمل السياسي المحافظ في دالاس أمر مروع". ومن المقرر أن يلقي الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة في الاجتماع اليوم الأحد.