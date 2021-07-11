معدل إصابات كورونا في بريطانيا لا يزال مرتفعاً

لا يزال معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرتفعا في بريطانيا، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وسجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 31772 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

كما أحصت المملكة المتحدة 26 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا للأرقام الرسمية.وتمثل هذه الأرقام انخفاضا طفيفا عن أعداد الأمس لكنها أعلى مما جرى تسجيله قبل أسبوع.

وجرت العادة أن تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين أقل من بقية أيام الأسبوع لأنها تأتي عقب عطلة نهاية الأسبوع التي ينخفض فيها عدد الفحوص ولا تصل الإحصائيات من بعض المؤسسات الطبية.

ورغم ذلك، تبقى أرقام اليوم مرتفعة.