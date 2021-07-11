هذا القطاع نجا من جائحة كورونا في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدر القطاعات التي نجحت في تجاوز تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد وعادت إلى ما كانت عليه بالفعل قبل ظهور الجائحة، وذلك خلال الربع الثالث من 2021.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه بالفعل للتعافي من آثار كورونا والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة.

ولفتت السعيد إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي كان هدفها التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت خطة واضحة ومدروسة من أجل تخفيف تداعيات الركود الاقتصادي على الناس، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.

وضخت مصر نحو 100 مليار جنيه في إطار حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الناس ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

