وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع «تويتر» إن شكري شدد على «ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة».

وهذا أول لقاء بين شكري ولابيد منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب، السلطة في إسرائيل الشهر الماضي.