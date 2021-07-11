الحكومة الأفغانية تنصب منظومة دفاع جوي لحماية مطار كابول

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، نصب «نظام دفاع جوي» لحماية مطار كابول الدولي من التعرّض لقذائف وصواريخ في ظلّ تقدّم حركة طالبان في أرجاء البلاد.

ففي ضوء شروع القوات الأجنبية في الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت طالبان في بداية مايو الماضي هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية التي فقدت الدعم الجوي الأميركي.

ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية، وسط حصار تفرضه الحركة حول الكثير منها وفي ظل الخشية من احتمال مهاجمتهم كابول في المدى المنظور، أو مطارها الذي يشكّل المخرج الوحيد للرعايا الأجانب، الدبلوماسيون منهم والعاملون في المجال الإنساني خصوصاً.

وباتت طالبان تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية في نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، إنّ «نظام الدفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02,00 فجر هذا الأحد» (21,30 السبت بتوقيت غرينتش). وأضافت: «أثبتت هذه المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ الهجمات بالصواريخ والقذائف».

ومن دون إعطاء تفاصيل إضافية، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان: إنّ المنظومة نشرت في مطار كابول، ولا تحمي سوى منشآته.