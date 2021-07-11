مصر تسقط الجنسية عن اثنين من مواطنيها.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت السلطات المصرية إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين تجنسا بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية فى مصر، حسبما جاء في الجريدة الرسمية المصرية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سعد رضا شبل محمود سعد، من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 يناير 1997، لحصوله على جنسية أجنبية، دون حصوله على موافقة مسبقة من سلطات البلاد، كما شمل القرار إسقاط الجنسية المصرية عن مصري آخر، سعيد حسن فرج الله حسين فرج الله، مواليد 29 نوفمبر 1967، لتجنسه بجنسية أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة.

وعدلت مصر بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها، وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية المصري.