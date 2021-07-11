قتلى وجرحى في تفجير بمدينة بورتسودان

لقي ثلاثة أشخاص في مدينة بورتسودان حتفهم بعد تفجير قنبلة استهدفت حشدا في

ناد، كما قتل الجناة سيدة بالرصاص أثناء فرارهم.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن شهود عيان أن "ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية ألقوا عبوة ناسفة على تجمع للعشرات في نادي الأمير بحي سلبونا بمدينة بورتسودان، ما أدى لمقتل ثلاث أشخاص وإصابة عدد آخر غير معروف".

وأشاروا إلى أن الجُناة أطلقوا رصاصات سريعة أثناء هروبهم، أصيبت جراءها امرأة ولقيت حتفها على الفور.



