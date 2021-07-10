الملكة إليزابيث تبعث رسالة لمنتخب إنجليزا قبل نهائي «أمم أوروبا»

بعثت الملكة إليزابيث، اليوم السبت، رسالة إلى منتخب إنجليزا لكرة القدم قبل المواجهة أمام إيطاليا غداً الأحد في نهائي يورو 2020.

وأشادت الملكة "بالروح والالتزام والفخر" التي يتمتع بها المنتخب الإنجليزي وتمنت له التوفيق في المواجهة التي تجري على استاد "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الملكة، في الرسالة التي وجهتها إلى المدرب جاريث ساوثجيت، "قبل 55 عاماً، كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور. وشاهدت أثر ذلك على اللاعبين، الإدارة الجهاز المعاون، من خلال التأهل والفوز بنهائي بطولة دولية كبرى في كرة القدم".

وأضافت "أريد أن أبعث بتهانينا وتهاني عائلتي لكم جميعاً بالوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، وأتمنى لكم التوفيق غداً على أمل أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم بل وروحكم والتزامكم واعتزازكم أيضاً".