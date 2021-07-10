الميليشيات تعرقل مشاريع المنظمات الإنسانية

صنعاء (وكالات)

عادت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من جديد إلى سياسة مضايقة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في محاولة لإجبار هذه المنظمات على القبول بتنفيذ مشاريعها عبر هيئات تابعة الحوثيين تُمارس عملية النهب المنظم للمنظمات الدولية.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن ميليشيات الحوثي منعت ما تبقى من المنظمات الدولية والمحلية العاملة بمدن ومناطق سيطرتها من إقامة دورات تندرج ضمن مشروع الاستجابة الأممي الطارئ لليمنيين الرامي إلى تمكينهم من الصمود والتعافي وتوفير سبل العيش في ظل ما تشهده البلاد جراء الحرب الحوثية.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات الحوثية عرقلت قبل أيام أحد المشاريع الأممية في محافظة ذمار، رغم أهمية المشروع المعني بتدريب شريحة الشباب على مواجهة التحديات وكسب العيش، بمطالبتها القائمين على الدورة بتحديد المستفيدين من المشروع والممولين له وفق آلية مدبرة من الميليشيات تعارض مبادئ عمل المنظمات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن المنع الحوثي أدى إلى حرمان نحو 50 شخصاً من أصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من برامج تلك الدورة، مؤكدةً أن الميليشيات تحارب كل الأنشطة التدريبية والتوعوية التي تقام بمناطق سيطرتها، خصوصاً تلك التي تحث على السلام والتعايش وإيقاف الحرب. وتواجه المنظمات الدولية عمليات ابتزاز من قبل الحوثيين وإجبار العاملين فيها على حرف مسار أنشطتهم التي يقيمونها وتوجيهها صوب ما تقرره الميليشيات من أنشطة ترى أنها تُفضى في النهاية إلى خدمة مشروعها العدواني.