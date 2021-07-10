الكاظمي: الإرهابيون يواصلون إعاقة الحياة في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الكاظمي قوله خلال زيارته وزارة الكهرباء واجتماعه مع الكادر المتقدم للوزارة أن «الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل».

ولفت إلى أن «هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».

ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم «داعش» حتى تجاوزت 61 عملية تخريب مما انعكس سلباً على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل الإرهابي المكنّى «أبو قيصر» في عملية أمنية نفذتها الشرطة الاتحادية، بناحية «الرشاد» جنوب غرب كركوك.

وذكرت الخلية على موقعها في تويتر أنه: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ العمليات الاستباقية والتعرضية وملاحقة العصابات الإرهابية المهزومة، نفذت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية أمنية نوعية».

ونفذت العملية الأمنية بالاستناد إلى معلومات استخبارية، ومن قبل قطعات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية، بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر، كذلك مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وأسفرت العمليّة الأمنية عن مقتل الإرهابي المكنى «أبو قيصر» بعد نصب كمين محكم له ومحاصرته في قرية «لسان» بناحية «الرشاد» جنوب غرب كركوك.

وكانت خليّة الإعلام الأمني، ذكرت في وقت سابق أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على عنصرين من عصابات «داعش» في كركوك.