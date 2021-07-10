الجيش السوداني يطالب بمحاسبة من يسيء للمؤسسة العسكرية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

طالب الجيش السوداني بردع ومحاسبة كل من يشكك في تحركاته الرامية للدفاع عن حدود الدولة، لا سيما في منطقة «الفشقة» الحدودية مع إثيوبيا.

وشدد الجيش في بيان رسمي على أن «من يقول إن المؤسسة العسكرية في السودان تحتاج إلى إصلاحات جوهرية يريد أن يظهر للعامة أن أكبر مؤسسة قومية وطنية قد تهاوت أركانها وتصدعت أسسها التي بنيت عليها، كما يريد أن يظهر ضعفها وعدم مقدرتها على التصدي لكافة أشكال التحديات داخلياً وخارجياً».

وأشار البيان إلى أن «القوات المسلحة كانت وستظل رمز العزة والكرامة والوطنية رغم كيد المرجفين، وستظل الدرع الواقي للأمة السودانية حاضراً ومستقبلاً»، مضيفاً بأنه «لا يمكن وصف من يزعم أن القوات المسلحة تحتاج لمن يذكرها بواجباتها إلا بأنه جاهل ويتجاهل عمداً الأدوار التي ظلت وما زالت تقدمها هذه المؤسسة العريقة».