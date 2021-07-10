صد هجوم لـ «طالبان» في قندهار ومناطق أخرى

كابول (وكالات)

أكدت السلطات الأفغانية تحقيق قواتها انتصارات ميدانية في صراعها الرامي إلى استعادة السيطرة على المناطق التي سقطت مؤخراً في قبضة حركة «طالبان»، وأنها تستعد لاستعادة معبر «إسلام قلعة» الحدودي الأهم مع إيران غداة استيلاء الحركة عليه في انتكاسة جديدة للجيش الأفغاني ضد المتمردين الذين أعلنوا أنهم باتوا يسيطرون على 85 بالمئة من أراضي البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، أن قواتها استعادت مديرية «يفتل السفلى» في ولاية «بدخشان» بشمال شرق البلاد والتي سيطرت عليها «طالبان» مؤخراً، كما أكدت الوزارة أن قواتها استعادت السيطرة على مديرية «علي آباد» في ولاية «قندوز» بشمال البلاد، مشيرة إلى أن عمليات عسكرية انطلقت لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها «طالبان» مؤخراً.

وفي ثاني أكبر مدن البلاد، قندهار، ذكر مسؤولون أمنيون أن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي شنته «طالبان» مساء أمس الأول.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن مصادر قولها إن مسلحي «طالبان» خلال هجومهم على المنطقة السابعة في المدينة استولوا على اثنتين من نقاط الجيش هناك، غير أن محافظ ولاية قندهار، روح الله خان زاده، قلل من خطورة هذه التطورات قائلا: «ليس هناك أي حادث كبير، وبإمكاني تطمين سكان قندهار بأننا طالما نبقى على قيد الحياة لن نسمح لطالبان بدخول المدينة».

وأكد مسؤولون في الشرطة، حسب «طلوع نيوز»، صد الهجوم الأخير، مشيرين إلى أن الوضع تحت السيطرة و«طالبان» تكبدت خسائر ملموسة في الأرواح.

بدوره، قال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم هرات لوكالة: إن «السلطات تستعد لنشر قوات جديدة لاستعادة إسلام قلعة، أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان». وأضاف أن «التعزيزات لم تُرسل بعد إلى إسلام قلعة لكن سيتم إرسالها إلى هناك قريباً». و«إسلام قلعة» من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر عبره معظم التجارة المشروعة بين البلدين، وحصلت كابول على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيرانيين على الرغم من العقوبات الأميركية.

وإلى جانب «إسلام قلعة»، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: إن مقاتلي الحركة استولوا على معبر «تورغوندي» الحدودي مع تركمانستان. وصرح وفد من قادة «طالبان» في موسكو أمس الأول، أن الحركة تسيطر على نحو 250 من أصل 400 أقليم في أفغانستان، وهي معلومات يصعب التحقق منها بشكل مستقل ونفتها الحكومة. وقال فؤاد أمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية: «إذا كانوا يسيطرون على مثل هذه القطاعات من الأراضي فلماذا يقيم قادتهم في باكستان ولا يمكنهم المجيء إلى أفغانستان؟». وأضاف: «لماذا يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟».

وخسرت القوات الأفغانية التي باتت محرومة من الدعم الجوي الأميركي الكثير من الأراضي لكنها أكدت أنها استعادت أول عاصمة ولاية هاجمها المتمردون هذا الأسبوع، هي «قلعة نو» شمال غرب البلاد.

وانتشر أمس، مئات من مقاتلي ميليشيا إسماعيل خان في أرجاء مركز هرات الذي يسيطرون على مداخله.

وكان القيادي السابق في تحالف لقتال «طالبان» خلال الغزو الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 قد قال في مؤتمر صحافي: «سنذهب قريبا جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نغير الوضع»، مؤكداً أن مئات المدنيين من جميع أنحاء البلاد تواصلوا معه وابدوا استعدادهم لقتال «طالبان». وأعلن حاكم بلخ محمد فرهاد عظيمي نشر 1500 عنصر من الميليشيات لتعزيز أمن هذه الولاية الشمالية. وقد انضم آلاف المدنيين مؤخراً إلى الميليشيات التي شكلتها الحكومة لتعزيز صفوف الجيش، بينما يحشد زعماء الحرب الأفغان التاريخيون أنصارهم.

ويعزز ضعف الجيش الأفغاني موقف زعماء الحرب، ما يفاقم المخاوف من أن تغرق البلاد في حرب أهلية جديدة على غرار ما حصل عام 1992 إثر سقوط النظام الشيوعي بعد انسحاب الجيش الأحمر من البلاد عام 1989.

وقال حاكم بادغيس حسام الدين شمس أمس، إن «طالبان هاجمت مرة أخرى عاصمة الولاية قلعة ناو، لكن تم صدها».

و«قلعة ناو» هي أول عاصمة ولاية تمكنت «طالبان» من اختراقها منذ بدء هجومها، إذ استولت على العديد من المباني الرسمية الخميس قبل طردها في اليوم التالي.

كما زعمت «طالبان» أنها سيطرت أمس، على منطقة في ولاية «لغمان» المحاذية لكابول، في حين تشهد ضواحي «غزنة» عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه جنوب غرب كابول قتالاً متقطعاً منذ الخميس الماضي وفق ما قال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري.

ولم تعد القوات الحكومية تسيطر بشكل رئيسي إلا على الطرق الرئيسية وعواصم الولايات التي يتم توفير الإمدادات لبعضها عن طريق الجو.

وفي سياق آخر، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن وجود رغبة مشتركة بين بلاده وأفغانستان لإحياء علاقة ثنائية مستقرة ومستدامة. وناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس، أهمية استمرار التعاون الأميركي الباكستاني في عملية السلام الأفغانية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني للولايات المتحدة.

كابول تحث الدول الأوروبية على وقف إعادة طالبي اللجوء

ذكرت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين الأفغانية أمس، أن كابول طلبت رسمياً من الدول الأوروبية أن توقف الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء الأفغان خلال الأشهر الثلاثة القادمة، اعتباراً من الثامن من يوليو.

وقالت الوزارة في بيان إنه «بالوضع في الاعتبار الزيادة في أعمال العنف التي تنفذها طالبان والزيادة الكبيرة في إصابات «كوفيد- 19»، يعد ترحيل اللاجئين الأفغان من الدول المضيفة مقلقاً». وبالإضافة لذلك، تقول كابول إنها قلقة من الزيادة في النزوح الداخلي للمواطنين ومن موجة جديدة من طالبي اللجوء في دول أجنبية.

وحالياً تعيد الكثير من الدول الأوروبية طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين إلى وطنهم الذي يعاني من الحرب، وهناك عمليات ترحيل جماعية منتظمة من ألمانيا إلى كابول مثلاً.

ووصل 27 رجلاً أفغانياً الأربعاء الماضي العاصمة كابول بعد أن رحلتهم ألمانيا، ما يمثل المجموعة الأربعين من الترحيل الجوي من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016.

وكانت عمليات الترحيل مثيرة للجدل بشدة، حيث قال المنتقدون إن البلد خطر للغاية لإعادة طالبي اللجوء.