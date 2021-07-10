80 قتيلاً بهجمات مسلحة في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قتل 45 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون على بلدة «فارو» في شمال غرب نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية نيجيرية أن مسلحين على متن أكثر من 100 دراجة نارية اقتحموا بلدة «فارو» وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع، مضيفةً أن أفراداً من قوات الأمن نقلوا الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، قُتل 35 شخصًا على الأقل على أيدي لصوص مواش في 5 قرى بولاية «زامفارا» في شمال غرب نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية محمد شيهو: إن «35 شخصاً قتلوا على أيدي لصوص في القرى الخمس»، في حين أورد سكان وفاة 43 شخصاً في الهجمات التي وقعت الخميس الماضي.