عملية طعن جديدة بسكين في باريس

ذكر تقرير إعلامي فرنسي أن سائحاً إسبانياً تعرض، اليوم السبت، لعملية طعن بسكين على يد رجل وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية إن الحادث وقع بالقرب من مبنى البلدية في وسط المدينة بعد ظهر اليوم السبت.

وأفادت القناة، نقلاً عن دوائر في الشرطة، أن السائح أصيب في رقبته لكنه لم يدخل مرحلة الخطر المميت.

واقتيد الجاني المشتبه به إلى مقر الشرطة الذي احتجز به.

ولم تعرف بعد الدوافع وراء العملية. لكن ترددت أقوال أن الرجل المهاجم كان في حالة سكر، وأن الهجوم سبقه نزاع على دراجة مستأجرة.

وتشهد المدن الأوروبية من حين لآخر عمليات طعن بسكاكين ينفذها ذئاب منفردون.