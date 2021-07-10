حزب رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بمعظم مقاعد البرلمان

ذكرت لجنة الانتخابات في إثيوبيا، اليوم السبت، أن "حزب الرخاء" بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية.

وقال وبشت أيلي نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إن حزب آبي حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا.

وأشاد أحمد بالانتخابات، التي جرت في 21 يونيو الماضي، باعتبارها أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

ومن شأن هذه النتيجة أن تضمن لأحمد فترة ثانية في منصب رئيس الوزراء.