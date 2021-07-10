إصابة رئيس وزراء الجزائر بكورونا.. وإعادة فرض القيود

أعلن موقع رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إصابة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد، فيما أعيد فرض القيود الاحترازية لمكافحة الوباء.

وقال الموقع "أثبتت نتائج الفحص إصابة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، بكوفيد-19، اليوم السبت 10 يوليو 2021".

وأضاف الموقع أنه "وفقاً للتعليمات الطبية، دخل السيد الوزير الأول في حجر صحي مدته 7 أيام، ابتداءً من اليوم، في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة".

وأوضح موقع رئاسة الحكومة أنه "خلال هذه الفترة، سيواصل السيد الوزير الأول عمله والقيام بمهامه عن بعد".

كان ابن عبد الرحمن شكل حكومة جزائرية جديدة يوم الأربعاء.

وقال التلفزيون الحكومي أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة، اليوم السبت، بإعادة فرض الإجراءات الوقائية مثل التباعد البدني ووضع الكمامات وتسريع حملة التطعيم لمواجهة تزايد حالات الإصابة بالعدوى.

وسجلت الجزائر أكثر من 145 ألف إصابة بفيروس كورونا منها 3824 وفاة في المجمل.