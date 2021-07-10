تعرف على آخر تطورات تفشي كورونا في العالم

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- حصيلة قياسية للإصابات لليوم الثالث في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، التي اعتُبرت طويلاً نموذجاً يحتذى به على صعيد احتواء الجائحة، 1378 إصابة إضافية السبت، في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي في بلاد تتهيّأ عاصمتها سيول لقيود ستكون الأكثر صرامة منذ بداية الجائحة.فاعتباراً من الاثنين، ستُفرض قيود مشددة في العاصمة الكورية الجنوبية، سيُمنع بموجبها تجمّع أكثر من شخصين بعد الساعة 18,00 كما ستُغلق المدارس والمقاهي.

- حصيلة قياسية للوفيات اليومية في روسيا

أعلنت روسيا، التي تشهد تفشياً واسع النطاق للمتحوّرة "دلتا"، تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 752 حالة. وسبق أن أعلنت هذا الشهر أربع مرات تسجيل أرقام قياسية على صعيد الوفيات اليومية، علماً بأن حصيلة الإصابات اليومية المسجّلة السبت بلغت 25 ألفاً و82 إصابة.

- قيود جديدة في هولندا

مدّدت هولندا، صباح اليوم السبت، القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعدما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية سبعة أضعاف خلال أسبوع وبلغت سبعة آلاف إصابة الجمعة.وقرّرت الحكومة الهولندية خصوصاً إغلاق المطاعم اعتباراً من منتصف الليل.

- أولمبياد طوكيو من دون جماهير

قرّرت منطقتا هوكايدو وفوكوشيما في شمال اليابان إقامة مباريات كرة القدم والبيسبول والسوفتبول المقرر أن تستضيفاها في إطار الألعاب الأولمبية (بين 23 يوليو و8 أغسطس) من دون حضور جماهيري.يأتي قرار حاكم منطقة هوكايدو مغايراً لما أعلنته السلطات اليابانية الجمعة بشأن إقامة المنافسات من دون جمهور في العاصمة والمناطق المجاورة، وإتاحة الحضور الجماهيري في مناطق أخرى.

- لا بؤرة في مهرجان كان السينمائي

أعلن المفوض العام لمهرجان كان السينمائي تييري فريمو في اليوم الخامس من الفعاليات التي تنظّم على الرغم من الجائحة أن "لا بؤرة في كان" لفيروس كورونا.وقال فررمو "بالأمس أجرينا أكثر من ثلاثة آلاف فحص ولم تسجّل أي إصابة"، مشدداً على أن "ما يشاع عن وجود بؤرة وبائية في كان لا أساس له".