ارتفاع كبير لحصيلة قتلى مبنى ميامي المنهار

أعلنت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية "ميامي-ديد" الأميركية، اليوم السبت، زيادة كبيرة في حصيلة قتلى انهيار برج سكني في منطقة ميامي الشهر الماضي.

وقالت رئيسة البلدية، إن عدد من تأكد مقتلهم في الكارثة ارتفع إلى 86.

ولم يتم انتشال أي ناجٍ على قيد الحياة من تحت الأنقاض منذ الساعات الأولى التي أعقبت انهيار البرج جزئياً في ساعة مبكرة من صباح 24 يونيو الماضي.

ولم يحدد المحققون بعد سبب انهيار المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً.