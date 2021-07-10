المتحوّرة «دلتا» تواصل التفشي في العالم وتعيد فرض القيود

تواصل متحوّرة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد التفشي في مختلف أصقاع العالم زارعة الرعب حيثما حلت، ومرغمة العديد من المدن والمناطق على إعادة فرض قيود لكبح الوباء بعد ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس.

في إسبانيا، وإزاء التزايد المطّرد للإصابات بوباء كوفيد-19 المسجل منذ عدّة أيام وخصوصا بين الشبان، قررت منطقة كاتالونيا، ذات الحكم الذاتي في شمال شرق إسبانيا، معاودة فرض قيود.

ونتيجة لذلك، سيتحتم إبراز فحص لكشف الإصابة نتيجته سلبية أو شهادة تلقيح لحضور فعاليات في الهواء الطلق بمشاركة أكثر من 500 شخص.

وعلى غرار كاتالونيا، عاودت هولندا، اليوم السبت، فرض القيود بعدما ازدادت الحصيلة اليومية للإصابات بسبعة أضعاف خلال أسبوع لتصل إلى سبعة آلاف حالة جديدة أمس الجمعة.

وأمر رئيس الوزراء مارك روته بإغلاق المقاهي والمطاعم في منتصف الليل.

والمتحورة «دلتا»، التي ظهرت بالأساس في الهند، هي النسخة الأكثر انتشارا منذ تفشي الوباء مطلع 2020، وتتسبب بطفرات وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع عدد الحالات مجددا في أوروبا والولايات المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من «خطورة» المرحلة الحالية من الجائحة.

وأعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 752 حالة، وسبق أن أعلنت هذا الشهر أربع مرات تسجيل أرقام قياسية على صعيد الوفيات اليومية، علما بأن حصيلة الإصابات اليومية المسجّلة السبت بلغت 25 ألفا و82 إصابة.

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية، التي اعتُبرت طويلا نموذجا يحتذى به على صعيد احتواء الجائحة، 1378 إصابة إضافية اليوم السبت، في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي في بلاد تتهيّأ عاصمتها سيئول لقيود ستكون الأكثر صرامة منذ بداية الجائحة.

ومددت الأرجنتين الجمعة قيودها الصحية حتى 6 أغسطس وأبقت حدودها مغلقة غير أنها رفعت عدد الأرجنتينيين والمقيمين الذين سمح لهم بدخول البلد.

واعتبارا من الأربعاء، ستغلق مالطا حدودها أمام المسافرين غير الحاصلين على اللقاح، وقال وزير الصحة المالطي: «نحن أول بلد في أوروبا يتّخذ هذا التدبير».

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,013,756 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهور الوباء أواخر ديسمبر 2019، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس الجمعة. وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة تصل إلى 606,806 وفيات من أصل 33,812.977 إصابة.