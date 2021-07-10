انطلاق أكبر ماراثون للامتحانات في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت مصر، اليوم السبت، انطلاق أكبر ماراثون في دولة عربية لامتحانات الثانوية العامة، في ظل إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الماراثون بامتحان اللغة العربية لما يقرب من 292 ألفا و852 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت بعد إلغاء جميع الأسئلة المقالية، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

ومن المقرر أن يؤدي قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات بداية من اليوم وحتى 2 أغسطس المقبل، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، على أن تعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس، ضرورة توجه جميع الطلاب إلى مقر اللجان قبل بدء الامتحان بساعة على الأقل، للتأكد من درجة حرارة الطالب وإجراء التفتيش اللازم ومعرفة مدى سلامة التابلت.

وشهدت بعض لجان الامتحان تواجد أولياء أمور الطلاب لمساعدة أبنائهم في إجراء مراجعة سريعة على المنهج التعليمي، ودعمهم نفسيا قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أي محاولات غش على جميع الجروبات، لافته إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

وتصدر هاشتاج "#ثانوية_عامة" الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر، وسط دعوات من أولياء الأمور بالتوفيق لأبنائهم في هذه الامتحانات.









