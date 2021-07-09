الجيش اليمني: قواتنا تبعد كيلومترات قليلة عن مركز البيضاء

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سيطر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية على عدة مواقع في جبهة «الحازمية» بمحافظة البيضاء، فيما دارت اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في جبهة «ذي ناعم»، يأتي ذلك بينما أعلن الجيش اليمني أن قواته تبعد كيلومترات قليلة عن مركز محافظة البيضاء.

وتجددت الاشتباكات العنيفة أمس، لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة «ذي ناعم» غرب مدينة البيضاء، وذلك بعد سلسلة ضربات طالت مواقع الحوثيين، تلتها معارك أخرى داخل مركز مديرية «الزاهر» إثر تسلل عناصر من الميليشيات وتحصنهم داخل منازل المواطنين.

وأفادت مصادر عسكرية بسقوط 100 حوثي بين قتيل وجريح في جبهة «الحازمية»، كما أشارت المصادر إلى أن الحوثيين دفعوا بثلاث مجموعات إلى محيط «السنترال وامسحر والضحاكي» شمال غرب جبهة «الحازمية»، دون تحقيق أي تقدم، فيما تمكن عناصر الجيش ومقاتلو القبائل من إسقاط وتحرير مواقع وهي «المزرعة والخربة والحجر».

بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات، مستهدفة مواقع تمركز الميليشيات في منطقة «الدقيق» بمديرية «ذي ناعم».

وفي السياق، قال مدير مكتب الإعلام بالمحافظة عارف العمري بأن مستشفى الثورة العام في مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة، مكتظ بجثث قتلى الميليشيات وجرحاها.

وأكد أن المستشفى، الخاضع لسيطرة الحوثيين أعلن منذ أمس الأول، عجزه عن استقبال أية حالات جديدة.

إلى ذلك، أوضح العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني أمس، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في البيضاء وحررت 8 مديريات، مشدداً على أن عملية استعادة البيضاء كاملة تتقدم بثبات، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية قصفت المدنيين بصواريخ باليستية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.

بدوره، أشاد محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر السوادي، بالبطولات والانتصارات الكبيرة التي يسطرها الجيش اليمني ومقاتلو القبائل في مختلف المواقع والجبهات بالمحافظة ودحر الميليشيات.

وشدد محافظ البيضاء خلال تفقده، أمس، قوات الجيش المرابطة في الخطوط الأمامية في جبهة «ثرة» المجاورة لمديرية «مكيراس»، على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية القتالية وتأمين المناطق التي سيتم تحريرها، مثمناً مواقف المقاتلين وما حققوه من انتصارات في مديريتي «الزاهر والصومعة».

وأكد المحافظ السوادي، أن عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف إلا بتحرير المحافظة بالكامل من الميليشيات الحوثية، منوهاً أن تحرير البيضاء أصبح ضرورة حتمية.

إلى ذلك، حسمت القوات المشتركة، أمس، اشتباكات مع الميليشيات الحوثية جنوب الحديدة وكبدتها خسائر بشرية ومادية جراء خروقات جديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من مناطق نائية صوب مدينة التحيتا مسنودة بغطاء ناري مكثف طال الضواحي الجنوبية والشرقية للمدينة ذات الكثافة السكانية، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع الميليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة زهاء ساعة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها، كما أكد تدمير هدف متحرك يحمل سلاح رشاش ومصرع من على متنه، فيما ضاعفت المدفعية خسائر الميليشيات بقصف مركز على أهداف ثابتة.

وفي حجة، أصيب طفلٌ في الحادية عشرة من العُمر، إثر تعرضه لانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في إحدى مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل وازع عبدالله محمد بكيلي، أصيب بانفجار لغم حوثي بمنطقة «عزمان» في مديرية «بكيل المير» الحدودية مع السعودية، بمحافظة حجة. ولم تُفد المصادر بمعلومات إضافية عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الطفل وحالته الصحية بعد الإصابة التي نُقل على إثرها إلى المستشفى. وقُتل بالألغام التي زرعها الحوثيون بواقع 2.5 مليون لغم، نحو 20 ألف مدني في 15 محافظة يمنية، ورغم ذلك لا زالت أغلب هذه الألغام مزروعة في الأرض وتشكل خطراً داهماً على حياة الأبرياء.