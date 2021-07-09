«الجنائية الدولية» تعتمد 31 تهمة ضد متهم بجرائم حرب في دارفور

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في تطور مهم يتوقع المراقبون أن يكون له ما بعده في قضية جرائم الحرب بدارفور، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أمس، بالإجماع قراراً باعتماد التهم الموجهة إلى علي كوشيب أحد القادة القبليين المتحالفين مع نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن كوشيب مسؤول عن الجرائم الإحدى والثلاثين الموجهة إليه، والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يشتبه بارتكابه لها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور.