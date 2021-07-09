«دلتا» تفاقم الإصابات في آسيا وإفريقيا

عواصم (وكالات)

يعتزم تحالف «فايزر بايونتيك» طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا لتعزيز فاعليته بينما تؤدي المتحورة «دلتا» إلى تفاقم الوباء في آسيا وإفريقيا وتسبب ارتفاعاً في عدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

والمتحورة دلتا التي ظهرت في الهند أولاً هي الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المرحلة في حين تخطّت حصيلة الوفيات العالمية جراء كوفيد-19 الأربعة ملايين.

وتحدّث التحالف الأميركي الألماني عن نتائج مشجّعة لاختبارات أجريت على جرعة معززة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية تمنح أماناً ثابتاً عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة، بما في ذلك ضد متحورة «بيتا» التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

ويعتزم التحالف طلب ترخيص لجرعة ثالثة في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، وهو يتوقّع نتائج مماثلة بالنسبة للمتحورة «دلتا» في الاختبارات الجارية.

لكن السلطات الصحية الأميركية بدت حذرة، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان مشترك إنهما تدرسان ما إذا كانت هناك حاجة أم لا لجرعة ثالثة من اللقاح.

وأضافتا أنّ «الأميركيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة ثالثة في الوقت الحالي، نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أنّ هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك».

وفي آسيا المتضررة بشدة من المتحورة «دلتا»، وصلت الشعلة الأولمبية إلى طوكيو الجمعة في حفل بلا جمهور قبل أسبوعين من بدء الألعاب الأولمبية التي ستجرى من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس.

وأمس، أعلنت تايلاند فرض قيود جديدة بما فيها حظر تجول ليلي في بانكوك و9 مقاطعات.

وسجّلت البلاد أمس، 72 وفاة و9276 إصابة إضافية، في حصيلة قياسية.

في فيتنام، فرضت السلطات إغلاقا في مدينة هو تشي مين البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

في إندونيسيا، يوشك النظام الصحي على بلوغ أقصى قدراته الاستيعابية.

والأربعاء الماضي، تم تشديد قيود صارمة فرضت في جزيرتي جاوة وبالي حتى 20 يوليو.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس، فرض أشد قيود تشهدها العاصمة سيول منذ بداية الوباء مع ارتفاع عدد الإصابات.

كما شدّدت السلطات الأسترالية القيود المفروضة في سيدني مع بلوغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا فيها مستوى قياسياً وتحذير السلطات من أن تفشي متحورة «دلتا» يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان لسكان سيدني: «لا تغادروا منازلكم إلا إذا كنتم مضطرين إذ سجلت في المدينة 44 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة».

وعلى الرغم من أسبوع ثالث من الإغلاق، يتواصل تسجيل إصابات جديدة قياسية بين السكان غير الملقحين بغالبية ساحقة في سيدني.

في فيجي فرضت السلطات إلزامية التلقيح لموظفي القطاعين العام والخاص.

وشهدت أفريقيا تسارعاً كبيراً في وتيرة تفشي كوفيد-19 وفق منظمة الصحة العالمية، وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي أن القارة السمراء شهدت الأسبوع الأكثر كارثية على صعيد الجائحات في تاريخها.

لكنّها حذّرت بأن القادم أسوأ لأن الموجة الثالثة تواصل التفشي بشكل متسارع.

في فرنسا، حذّرت وزارة الصحة من أن المتحوّرة دلتا في طريقها لتصبح الأكثر تفشياً في البلاد.

وأوصى المجلس الاستشاري العلمي للحكومة بفرض إلزامية التلقيح لأفراد طواقم الرعاية الصحية وهو أمر يثير جدلاً في البلاد.

في إسبانيا، تدهور الوضع الصحي بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وبعدما أعادت الملاهي الليلية في كاتالونيا فتح أبوابها في 21 يونيو، عادت لتغلقها بسبب تفشي الوباء.

في البرتغال، ارتفعت نسبة الإصابات بمتحورة «دلتا» إلى نحو 90 بالمئة.

في أميركا اللاتينية رُصدت المتحورة «دلتا» في ساو باولو، كبرى الولايات البرازيلية لناحية التعداد السكاني، وفق السلطات الصحية.

في أميركا الشمالية، تسجّل الولايات المتحدة حيث نجحت حملة التطعيم، ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالفيروس.

من جهتها بدأت كندا تخفيف قيود السفر على مواطنيها لكن لن يُسمح للمسافرين الأجانب غير الملقحين بدخول البلاد لبعض الوقت، كما أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو.