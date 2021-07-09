45 قتيلا في مجزرة ارتكبها إرهابيون في نيجيريا

قال سكان وعامل في مستشفى، اليوم الجمعة، إن إرهابيين قتلوا 45 شخصا على الأقل في هجوم على بلدة "فارو" في شمال غرب نيجيريا.

وأصبحت مثل هذه الهجمات الإرهابية أمرا شائعا في المنطقة.

وقال أبوبكر إلياسو، وهو ساكن شاهد الهجوم "اقتحم مسلحون على متن أكثر من 100 دراجة نارية بلدة فارو وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع نحو الساعة 12 ظهر أمس".

وقال ساكن آخر، يدعى موسى دان أوتا، إن المسلحين قتلوا 45 شخصا، في حين قال عامل في مستشفى محلي، رفض ذكر اسمه خشية الانتقام، إن الجثث نقلت إلى المستشفى.

وأضاف العامل "مساء أمس، نقل أفراد من قوات الأمن ومن ميليشيات محلية جثث 29 شخصا و11 شخصا آخرين مصابين إلى المستشفى".

وأصبحت عمليات المداهمة والقتل والخطف الجماعي خاصة لأطفال وطلاب المدارس شائعة في شمال غرب نيجيريا.