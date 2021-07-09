ارتفاع كبير لحصيلة قتلى المبنى المنهار في ميامي

قال مسؤولون، إن عدد من تأكد مقتلهم في انهيار بناية سكنية في منطقة ميامي بالولايات المتحدة ارتفع إلى 78 اليوم الجمعة بعد أن انتشلت فرق البحث 14 جثة أخرى وقلصوا الأنقاض التي يفتشون فيها لقرب مستوى الأرض.

كانت حصيلة سابقة اشارت إلى مقتل 64 شخصا في الكارثة.

وقالت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية ميامي-ديد، في مؤتمر صحفي، إن هناك 62 شخصاً لا يزالون مفقودين ويخشى أنهم قتلوا أيضاً تحت حطام البناية التي كانت مؤلفة من 12 طابقاً في مدينة "سيرفسايد".

وقد يتغير عدد المفقودين إذ من الممكن أن يكون من بينهم من لم يكونوا في البناية وقت انهيارها في الساعات الأولى من صباح 24 يونيو. ولم يعرف المسؤولون بعد سبب الكارثة.

وأعلنت فرق البحث أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أي ناجين تحت أنقاض البناية في سيرفسايد بولاية فلوريدا.