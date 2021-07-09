كوبا تمنح الترخيص للقاح «عبد الله» المضاد لكورونا

رخصت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "عبد الله" المضاد افيروس كورونا المستجد الذي تم تطويره في الجزيرة، وهو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أميركا اللاتينية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر، إنها قررت "منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الكوبي عبد الله (...) بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة والفعالية".

و"عبد الله" هو الأبرز بين خمسة لقاحات طورت في كوبا، وهو فعال بنسبة 92,28 بالمئة ضد خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية "بيو كوبا فارما" الحكومية.

وثمة في كوبا أربعة لقاحات أخرى مرشحة، بينها لقاح "سوبيرانا 2" الذي جعلت النتائج الجزئية لفعاليته (62 بالمئة بعد جرعتين من الجرعات الثلاث) الباحثون واثقون من الحصول على ترخيص لاستعماله قريباً.

وتلقى حتى الثلاثاء حوالي 6,8 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل من "عبد الله" أو "سوبيرانا 2" في إطار برنامج تطعيم في المناطق الأكثر تضرراً في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وصار نحو 1,2 مليون من إجمالي 11,2 مليون ساكن محصنين بشكل كامل.

وكوبا، التي سجلت 224,798 إصابة و1459 وفاة، تأمل في تطعيم 70 بالمئة من سكانها بحلول نهاية أغسطس واستكمال تحصين البقية في غضون هذا العام.

تستند اللقاحات الكوبية إلى البروتين المؤتلف، ما يتيح تخزينها في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات وهو أمر يعطيها جاذبية دولية. وتؤكد كوبا أنها تتواصل، بشأن لقاحاتها، مع "أكثر من 30 دولة".

