استمرار تسارع تفشي كورونا في بريطانيا

تواصل، اليوم الجمعة، تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالوباء.

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا، اليوم، تسجيل 35707 حالات إصابة جديدة بالفيروس على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وهذه الحصيلة تمثل زيادة بأكثر من 3 آلاف حالة عن حصيلة اليوم السابق التي كانت 32551 حالة إصابة.

أما على مستوى الوفيات، فتسجل المملكة المتحدة مستويات منخفضة مقارنة بالإصابات. حيث أحصت 29 وفاة جراء الإصابة بالجائحة، وهو عدد أقل من الوفيات المسجلة أمس وهو 35 وفاة.

ويعتقد الباحثون والأطباء أن انخفاض معدلات الوفيات يعود إلى حملة التطعيم التي كانت بريطانيا أول دولة في العالم تطلقها في بداية شهر ديسمبر 2020.

وقد مكنت الحملة حنى الآن من تطعيم عدد كبير من البريطانيين من مختلف الفئات العمرية.