مجلس الأمن يمدّد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على قرار يمدد آلية توصيل المساعدات إلى سوريا.

ويمدد القرار لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا بعد أن وافقت روسيا على حل وسط في محادثات اللحظة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن ينقضي أجل تفويض المجلس للعملية الطويلة الأمد غداً السبت.

ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين، الأول لإيرلندا والنروج، والثاني لروسيا.

إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية لعام.