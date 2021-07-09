رئيس وزراء إثيوبيا يقدم تعهداً مطمئناً لشعبي مصر والسودان

شعبان بلال (القاهرة)

قدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تعهداً مطمئناً للشعبين المصري والسوداني بخصوص سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

وقال أحمد إن السد يمكن أن يكون مصدراً للتعاون للدول الثلاث وأبعد.

وتابع عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي "في السودان، سيكون (سد) الرصيروص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق. وبالتالي، فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".

والرصيروص هو سد كهرومائي خرساني سُمي على اسم مدينة الروصيرص في السودان الواقعة بالقرب منه. ويبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم 550 كيلومتراً.

وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، أمس الخميس، بعد تقدم السودان ومصر بطلبات رسمية لعقد جلسة طارئة لحل القضية السد والتوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن ملئه وتشغيله.



